Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı paylaşımda "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadelerini kullanmış ve sağlık çalışanlarını heyecanlandırmıştı.

Bakan Koca'nın söz ettiği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasına ilişkin açıklama yapan Koca "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

23 Haziran'da ilk adım atılmıştı

23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda sağlık personelinin ek ödemeleri artırıldı. Hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltildi. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.