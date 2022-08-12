Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! İşte rakipler ve maç tarihleri...

Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri ve maç tarihler netleşti.

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizin rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını 16-25 Ağustos tarihilerinde oynayacak.

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 16 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak

Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam eden Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 25 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

Sivasspor, İsveç'e gidecek

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayacak Sivasspor, İsveç'ten Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.

Başakşehir, Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalan Başakşehir, bu turda Belçika'dan Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, ilk maçı 18 Ağustos'ta içeride, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Belçika deplasmanında oynayacak.