Rus e-Ticaret devi Ozon, Türkiye pazarına resmen girdi: İlk ofisi açtılar

Uluslararası markaların Rusya'dan çekilmesi üzerine Rusya'nın en büyük e-Ticaret firması Ozon, Türkiye'nin kapısını çaldı. İstanbul'da ofis açan şirket, Türk mallarının e-İhracat yoluyla Rusya'ya satışına öncülük edecek.

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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus firmaları, bir biri ardına Türkiye'nin kapısını çalıyor. Uluslararası markaların bu ülkeden çekilmesi üzerine Rusya'nın en büyük e-Ticaret firması Ozon, Türkiye pazarına girdi. İstanbul'da ofis açan Ozon'un başına ise Hazal Maraşlı getirildi. Hepsiburada'dan transfer olan Maraşlı, Türk mallarının Rusya'ya e-İhracat yoluyla satışına öncülük edecek. Türk satıcılar hiçbir işlem yapmadan aynı Türkiye'de ürün satıyormuş gibi Rusya'ya ihracat yapabilecek.

70 milyon kişiye ulaştıracak

Ozon Global Üst Yöneticisi Stepan Gusamov, Rusya'daki perakende pazarının 564 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, bunun 58,5 milyar dolarlık kısmının e-Ticaret'ten oluştuğunu söyledi. Rusya'da 70 milyon kişinin e-Ticaret yaptığını vurgulayan Gusamov, "Türkiye ve Rusya'nın nispeten gelir seviyeleri birbirine benziyor. İki ülkenin trendleri aynı e-Ticaret her yerde kullanıma uygun çok hızlı büyüyor. Rus e-Ticaret pazarında 2022'nin ilk çeyreğinde online satışlar yüzde 65'ten fazla büyüdü ve pazar büyümesi yüzde 50'nin üzerinde. Ayrıca, Rus müşterilerin yarısından fazlası Ozon'dan alışveriş yapıyor. Aktif müşterilerimizin 37,5 milyonun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam gitgide büyüyor. 2 yıl önce yılda 5 işlem yapılırken, şu anda yılda 12 işlemden fazlasını bahsetmekteyiz. Hem müşteri sayımız artıyor hem de müşterilerimizin alışveriş sıklığı eskiye kıyasla arttı" dedi. Ozon'un son 5 yılda 25 kat büyüdüğünü ifade eden Gusamov "Ayrıca, pazar ortalamasından da hızlı büyüdük" ifadelerini kullandı.

Ozon Global Lojistik Başkanı Aleksandr Zhukov da Rusya'ya mal transferi için Türk satıcılarımıza lojistik bir çözüm sunduklarını bildirdi. Ozon Türkiye Direktörü Hazal Maraş ise, 15 Ağustos itibarıyla Ozon'un Türkiye Direktörü olarak başlayacağını belirterek, "Yeni bir ekip kurarak faaliyetlerimize hız vereceğiz. Yeni satıcıları ve perakendeciler ile Ozon platformu üzerinden mikro ihracat hacmini artırmak ve Türk satıcılara daha fazla döviz sağlamak için çalışacağız" diye konuştu.

19 bin noktada gel-al hizmeti

Ozon'da şu an 120 binden fazla satıcı, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün bulunuyor. Rakiplerinden farklı olarak Rusya'da 19 binden fazla nokta gel-al hizmeti veriyor. Ozon'un başarısının sonucu, şirket Rus e-Ticaret pazarından daha hızlı büyüdü. Sadece geçen yıl Ozon'un Brüt Ürün Değeri (GMV) 6 milyar dolardı. 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda GMV'si yıllık yüzde 139 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı ve 2022 sonuna kadar GMV'sini yüzde 80 büyütmeyi hedefliyor.

Ozon'ın global markası Ozon Global ise 45 ülkeden 10.000'den fazla satıcıyla Rus tüketicilerle bir araya getiriyor. Şimdilik uluslararası ticaretin ana yönleri Çin, Türkiye, Kazakistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kore, İsrail, Moldova ve Tayland. 2021'de Ozon, Kazakistan ve Beyaz Rusya'daki işini yerelleştirip bölgede pazar platformunu ve kendi lojistik altyapısı oluşturuyor.

Türkçe arayüzü

Ozon, Türkiye'deki daha çok satıcıya ulaşmak için ara yüzünü Türkçe haline getirdi. Uygulamanın da yıl sonuna kadar Türkçe olarak hizmete sunulacağı belirtildi.