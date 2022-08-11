Zeytinli Rock Festivali iptal olunca voleybolcu Ebrar Karakurt öfkeden çılgına döndü: ''Pilavlı mevlütler kaldı!''

2014'ten beri her yıl Balıkesir Burhaniye'de gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali bu yıl vatandaşların yoğun şikayetinin olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Festivalin, Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmesinin üzerine tepkiler yağmur gibi yağdı. Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ise sosyal medya hesabından kriz çıkaran o paylaşımı yaptı. Paylaşım, kısa süre içinde viral oldu.