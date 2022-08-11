Zeytinli Rock Festivali iptal olunca voleybolcu Ebrar Karakurt öfkeden çılgına döndü: ''Pilavlı mevlütler kaldı!''
Voleybolcu Ebrar Karakurt, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal olmasının ardından öfkelendi. 2014 yılından bu yana Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali bu yıl Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Bu karara pek çok ünlü isimden tepki geldi. Ebrar Karakurt da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Bakın Karakurt'un hangi sözleri sosyal medyada kriz çıkardı...
2014'ten beri her yıl Balıkesir Burhaniye'de gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali bu yıl vatandaşların yoğun şikayetinin olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Festivalin, Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmesinin üzerine tepkiler yağmur gibi yağdı. Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ise sosyal medya hesabından kriz çıkaran o paylaşımı yaptı. Paylaşım, kısa süre içinde viral oldu.
2014 yılından bu yana düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılacaktı.
5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali’nde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecekti.
Heyecanla beklenen festival Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.