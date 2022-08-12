BIST 2.868
DOLAR 17,96
EURO 18,53
ALTIN 1.033,93
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu! E-Devlet'te link açık bırakılınca...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu! E-Devlet'te link açık bırakılınca...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, e-Devlet sistemindeki link açık bırakılınca erken ifşa oldu. ‘Sehven’ yapıldığı ifade edilen hatanın ardından gözler şimdi sonuçlarda...

Abone ol

Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuru göre sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmî sitesinden duyurulacağı ifade edilmişti.

Mülakatın 9. gününde sınavlar devam ederken...
Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar dün gece e-Devlet Kapısı’ndan sürpriz bir şekilde açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

Daha önce elenen bir çok isim sınavı geçmiş
Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü boş görünüyordu. Öte yandan puanların yuvarlandığı sonuçlarda, daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de geçtiği ortaya çıktı.

E-Devlet üzerinden sonucunu gören paylaştı
e-Devlet üzerinden sonuçlarını gören adayların ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, bu olay şöyle gerçekleşti:

Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada...
Bakanlığın resmî sitesinde kapalı olan sonuçlar sadece e-Devlet Kapısı üzerinde görünüyordu. Sistem ortak bir ağ üzerinden yürütülüyor. Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2022
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2022
Ne FETÖ'cü ne PKK'lı... İşte İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği ilk isim
Ne FETÖ'cü ne PKK'lı... İşte İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği ilk isim
Rus e-Ticaret devi Ozon, Türkiye pazarına resmen girdi: İlk ofisi açtılar
Rus e-Ticaret devi Ozon, Türkiye pazarına resmen girdi: İlk ofisi açtılar
Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ itiraf etti: CHP ile hizmet anlaşmaları var karşılığında bedel alıyoruz
Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ itiraf etti: CHP ile hizmet anlaşmaları var karşılığında bedel alıyoruz
Vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Zonguldak'ta ATM sokağa para saçtı!
Vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Zonguldak'ta ATM sokağa para saçtı!
Alkollü sürücü zor anlar yaşattı: Boynumu kes üflemem
Alkollü sürücü zor anlar yaşattı: Boynumu kes üflemem
11 ilin emniyet müdürü değişti, 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı 329 kaymakamın görev yeri değişti
11 ilin emniyet müdürü değişti, 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı 329 kaymakamın görev yeri değişti
Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete’de
Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete’de
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de!
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de!
Bakan Akar'dan sert uyarı: Yunanistan tarihten ders almalı ve yeni maceraların peşinde koşmamalı
Bakan Akar'dan sert uyarı: Yunanistan tarihten ders almalı ve yeni maceraların peşinde koşmamalı