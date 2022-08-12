Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu! E-Devlet'te link açık bırakılınca...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, e-Devlet sistemindeki link açık bırakılınca erken ifşa oldu. ‘Sehven’ yapıldığı ifade edilen hatanın ardından gözler şimdi sonuçlarda...

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Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuru göre sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmî sitesinden duyurulacağı ifade edilmişti.

Mülakatın 9. gününde sınavlar devam ederken...

Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar dün gece e-Devlet Kapısı’ndan sürpriz bir şekilde açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

Daha önce elenen bir çok isim sınavı geçmiş

Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü boş görünüyordu. Öte yandan puanların yuvarlandığı sonuçlarda, daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de geçtiği ortaya çıktı.

E-Devlet üzerinden sonucunu gören paylaştı

e-Devlet üzerinden sonuçlarını gören adayların ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, bu olay şöyle gerçekleşti:

Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada...

Bakanlığın resmî sitesinde kapalı olan sonuçlar sadece e-Devlet Kapısı üzerinde görünüyordu. Sistem ortak bir ağ üzerinden yürütülüyor. Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenildi.