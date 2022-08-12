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Mersin'de eski asker başına silah dayadı! Reddedilince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de eski asker başına silah dayadı! Reddedilince...

MERSİN'de eski asker olduğu öğrenilen şahıs, emeklilik işlemleri için geldiği SGK binası önünde talebinin reddedilmesi üzerine kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra tabancayı başına dayayarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

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Edinilen bilgiye göre, Osman T. adlı eski asker, işlem yaptırmak için geldiği Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki SGK binasında, talebinin reddedilmesi üzerine görevlilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. SGK binası önünde elindeki silahla 3 el havaya ateş açan şahıs, daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak mağdur edildiğini ileri sürdü.

Çevredekilerin ikna çabalarına rağmen, elindeki tabancayı bırakmayan ve yanında getirdiği evrakları sağa sola fırlatan şahıs, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Silahlı şahıs, bir süre direndikten sonra belediye çalışanları ve SGK'nın güvenlik görevlilerinin çabalarıyla ikna edilerek tabancası elinden alınıp, kuruma götürüldü.

"Ben eski askerim"
Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Osman T., polis otosuna bindirildiği sırada, "Ben eski askerim, mağdurum. 2020 yılında emekli olmuştum, ancak SGK Genel Müdürlüğü bin bir türlü bahane bularak birinci hastaneyi baz alıyor. Birinci hastaneyi baz alacaksan, TSK'da görev yaparken 'görev yapamaz' raporunu da baz alsaydın, o zaman görevde olsaydım" dedi.

Kuru sıkı çıktı
Yapılan incelemede, elindeki tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşılan Osman T., polis merkezine götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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