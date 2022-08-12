Yeni liste yayınlandı... En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Global Fire Power 'Ülkelere göre petrol tüketimi' listesi 2022'i yayınladı. Petrolün ülkeler için önemi oldukça fazla örneğin; uçaklar, araçlar, savaş gemileri, küçük silahlar ve sanayiye kadar bir çok alanın en önemli yeraltı kaynaklarının başında geliyor. İşte Türkiye'nin de listede yer aldığı dünyanın en çok petrol tüketen 30 ülkesi...
30- Polonya
Günlük ortalama 649 bin 600 varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
131
29- Venezuela
Günlük ortalama 659 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
231
28- Malezya
Günlük ortalama 704 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
331
27- Arjantin
Günlük ortalama 806 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
431