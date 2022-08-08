Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına tepki: Tehlikeli bir ifade

AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun YSK iddialarına ilişkin "YSK'nın elinde olmayan bilgiler var diyor. Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda dar gelirliler için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi, KPSS soruşturması, cemevine provokatif saldırı ve Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme ele alınacak.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Cemevlerine saldırılar

Yapılan saldırıların provokasyon olduğu açık.

Toplantıda Başkan Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak.

Erdoğan'ın Cemevi ziyareti

Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak.

Toplantıda Başkan Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak.

Gazeteci Latif Şimşek'e saldırı

Latif Şimşek' yapılan saldırıyı bir kez daha kınayalım. Bir gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir şey.

AK Parti'nin 20. kuruluş yıldönümü

14 Ağustos'ta partimiz kuruldu. 21. yılımızı idrak edeceğiz. Partimizin 20. yılında kuruluş yıldönümü programı daha sadece geçmişti. Bu sene Cumhurbaşkanımızın güçlü hitabıyla AK Parti'nin yıldönümünü hep beraber kutlayacağız.

Soçi zirvesi

5 Ağustos'ta sayın Putin, şahsi girişimleriniz olmasaydı bu gerçekleşmezdi diyerek Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Her şeyin yerli yerine koyulması lazım. Türkiye şu anda diplomatik her sürecin merkezinde.

Yaş kararları

"Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar"

Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor.

Suriye harekatı

Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman cumhurbaşkanımız, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama, Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz.

"İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye kabul edilemeyecek gayrimeşru, gayri hukuki saldırısı oldu. Hiçbir hukuki tarafı yoktur. Savunma gerekçesiyle izah edilemez. Burada ölümlerin ortaya çıkmasını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması en önemli meseledir. Bu statünün değiştirilmeye çalışılması son derece yanlıştır. Aksa'nın statüsünün hiçbir şekilde taciz altında olmaması gerekir.

Yunanistan'a tepki: Lozan'ın ihlalidir

Yunanistan'da iç siyasetteki duruma yakın bir şekilde bakıyoruz. Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlâl eden Türk azınlığa karşı ihlâlleri kınıyoruz. Lozan'ın 40. Maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor. Bunu ihlâli Yunanistan'ın Lozan'ı ihlâlidir.

ABD'deki müslaman cinayetleri

Hayatını kaybeden Müslümanlara rahmet diliyorum. 9 ay çok uzun bir zaman. ABD gibi güçlü istihbarata sahip bir devlette bunların çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. ABD makamlarından beklentimiz, buraya odaklanarak seri cinayetlerin ortaya çıkarılması ve hukuk önünde cezalandırılmasıdır.

Kılıçdaroğlu'nun ysk sözlerine cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Çelik Kılıçdaroğlu'na "YSK'nın elinde olmayan bilgiler var diyor. Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor." sözleriyle cevap verdi.