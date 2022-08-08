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Justin Bieber Sofi Ömer'in Şemdinli halayını paylaştı! Bütün dünya o paylaşıma şaştı kaldı

Dünyaca ünlü popçu Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Halay videosu paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde kısmı yüz felci geçiren dünyaca ünlü popçu Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bieber, 253 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında Şemdinli Sofi Ömer olarak bilinen adamın halay görüntülerinin üzerine yapılan yabancı şarkılı videoyu paylaştı. 
Kanadalı şarkıcı bununla da sınırlı kalmadı. Diğer hikayesinde yine halay çekenlerin görüntüleri üzerine konulan yabancı bir şarkıyı paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.
Eminem'in Spotify'daki yanlış paylaşımından sonra şimdi de Justin Bieber'in halay paylaşımı dünya gündemine oturdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcıya dair güldüren yorumlar geldi. "Justin'in içinde bir Kürt yatıyor", " Kanadalı Kürt Justin", "Justin yeni albümünde halay çekecek" tarzındaki yorumların sayısı arttı. 

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