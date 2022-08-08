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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar konuştu: MHP’liyim, CHP ile alakam yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP rozeti taktığı Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, CHP’li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, meclise davet edildiğini, meclis gezisi esnasında CHP rozeti konusunda oyuna getirildiğini aslında MHP’li olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Kayserili muhtarlara CHP rozeti takmıştı. Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak da CHP rozeti takılanlar arasındaydı.

Çakmak, rozet takımı sonrasında CHP tarafından kandırıldığını ifade eden bir video yayınladı.

Bu videoda Çakmak, CHP'li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, meclise davet edildiğini, meclis gezisi esnasında CHP rozeti konusunda oyuna getirildiğini, CHP'li milletvekillerinin kendisini kandırdığını, CHP rozetinin takılacağından haberinin olmadığını, son anda kendisine rozet takılacağının söylendiğini ve CHP üyesi olmadığını aslen MHP'li olduğunu ifade etti.

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