Meral Akşener beklemiyordu kadın yüzüne söyledi sosyal medya bu videoyu konuşuyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova gezisinde beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Kahvaltısını evde yaptığını söyleyen Akşener'e "Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hewaller bırakmadı" cevabını veren bir kadın Twitter'de gündem oldu.

Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

Demirtaş göndermesi

Uzun bir süre önce Demirtaş'ın kahvaltı çağrısına sıcak mesaj veren Akşener'e gönderme yapan kadının sözleriyle ilgili videoya çok sayıda yorum yağdı.

Bir kadının "Güzel Armutlu'muzda kahvaltınızı ettiniz mi?" sorusuna "Yok, kahvaltımı evimde ettim" cevabı veren Akşener, kadının "Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hewaller bırakmadı" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. O anların videosu Twitter'da gündem oldu.

Demirtaş ile Akşener'in kahvaltı paslaşması

Terör suçlarında cezaevinde buluna Demirtaş, yaklaşık 2 yıl önce bir röportajda dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söylemişti. Akşener de bu çağrıya 'Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız' yanıtı tartışma konusu olmuştu.