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Fatih Dönmez'den itiraf sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından evinin elektriği kesildiği iddiasıyla İbrahim Öztürk’ün evini ziyaret olayının kurgu olduğunun ortaya çıkmasıyla Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den tepki geldi.

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk’ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini iddia etmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi. Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.

İtiraf etmişti
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"
Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."

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