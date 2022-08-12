Teşkilat'a bomba transfer! Ayrılan oyuncunun yerine Eşkıya dizisinin yıldızı geliyor!
ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız oyuncusu Teşkilat dizisine geçiyor. Çağlar Ertuğrul'un ayrıldığı Teşkilat kadrosuna eklenen yeni bomba isim, duyanları mutlu etti. Bakın Eşkıya'nın hangi oyuncusu yer değiştirdi...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat'tan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ayrılmıştı. Oyuncu kadrosuna bu vedayla yenisini ekleyen dizi, Eşkıya'nın yıldızıyla tanıştı. Bakın Eşkıya'nın hangi oyuncusu Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu...
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, yaşananlar ayrılıklarla gündeme geldi.
Gürkan Uygun, Ezgi Şenler, Hakan Boyav ve Çağlar Ertuğrul'un ayrıldığı diziye yeni bir isim dahil oldu.
Söylenenlere göre; fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, yeni sezonda Teşkilat'ta yer almak için imza aşamasına geldi.