Teşkilat'a bomba transfer! Ayrılan oyuncunun yerine Eşkıya dizisinin yıldızı geliyor!

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat'tan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ayrılmıştı. Oyuncu kadrosuna bu vedayla yenisini ekleyen dizi, Eşkıya'nın yıldızıyla tanıştı. Bakın Eşkıya'nın hangi oyuncusu Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu...