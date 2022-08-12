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TOKİ İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmaya sunuyor

TOKİ İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmaya sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmayla satışa sunuyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan mahallesinde 9 konut ile Beyoğlu Sütlüce mahallesinde 55 konut 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satılacak.

Konutlar yüzde 50 peşin ve 120 ay vade imkanı ile satışa çıkacak.

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