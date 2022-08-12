TOKİ İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmaya sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmayla satışa sunuyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan mahallesinde 9 konut ile Beyoğlu Sütlüce mahallesinde 55 konut 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satılacak.

Konutlar yüzde 50 peşin ve 120 ay vade imkanı ile satışa çıkacak.

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