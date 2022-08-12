BIST 2.865
DOLAR 17,96
EURO 18,50
ALTIN 1.032,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 3 çocuklu aile sokaklara düştü! Ev sahibinden pes dedirten sebep

Bursa'da 3 çocuklu aile sokaklara düştü! Ev sahibinden pes dedirten sebep

BURSA'da bir ev sahibi, oğlu kız kaçırıp evlenince kiracı aileyi kapı dışarı attı. Bu yüzden sokakta kalan 3 çocuklu aile iki gündür parkta yaşıyor.

Abone ol

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol mahallesinde kirada yaşadığı evin sahibinin oğlu kız kaçırıp evlenince, evinin boşaltılmasını istediği 3 çocuk babası kiracı Zafer Demirci, yeni bir ev bulamayınca eşi ve çocuklarıyla 2 gündür parkta yaşıyor.

Yeni bir ev kiralamak için bir ev sahibiyle anlaştığını ve işsiz olduğu için ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyen Demirci, “Maalesef iki gündür çoluk çocuk dışarıda kalıyoruz. Ev bulamıyoruz, çalışamıyoruz. İşsizim ve belirli giderlerimiz var. Şuan evsiziz ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik ve bundan dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu.

Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik. Biz Bursa’da yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızla dışarıda kaldık. Durumumuz kötü” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys'in Beyoğlu gecesi olaylı bitti! Bakkalın saldırısına uğradılar
Foto Galeri Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys'in Beyoğlu gecesi olaylı bitti! Bakkalın saldırısına uğradılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! Yargıtay 'Erotik film' davasında kararını verdi
İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! Yargıtay 'Erotik film' davasında kararını verdi
ABD'nin elektrikli otomobil kararı AB'nin tepkisini çekti
ABD'nin elektrikli otomobil kararı AB'nin tepkisini çekti
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti
Uysal'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Altılı masanın içinden çıkmalı
Uysal'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Altılı masanın içinden çıkmalı
MİT PKK'nın İran asıllı yöneticisini Rezan Cavit'i etkisiz hale getirdi! PJAK'a da çalışmış
MİT PKK'nın İran asıllı yöneticisini Rezan Cavit'i etkisiz hale getirdi! PJAK'a da çalışmış
Mehmet Şef sol el parmak hikayesi çok başka! Mehmet Yalçınkaya'nın vahim parmak kesme olayı
Mehmet Şef sol el parmak hikayesi çok başka! Mehmet Yalçınkaya'nın vahim parmak kesme olayı
YSK Başkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası için açıklama: Tahminim var ancak
YSK Başkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası için açıklama: Tahminim var ancak
Mehmet Murat Ulucan kimdir, aslen nereli Şanlıurfa Emniyet Müdürü kim oldu, biyografisi
Mehmet Murat Ulucan kimdir, aslen nereli Şanlıurfa Emniyet Müdürü kim oldu, biyografisi
İsveç değişmiyor! Koalisyon ortağı Sol Parti PKK paçavrası ile poz verdi jet tepki
İsveç değişmiyor! Koalisyon ortağı Sol Parti PKK paçavrası ile poz verdi jet tepki
Sivas’ta serinlemek için girdi 17 yaşında hayatını kaybetti
Sivas’ta serinlemek için girdi 17 yaşında hayatını kaybetti