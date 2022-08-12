Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys'in Beyoğlu gecesi olaylı bitti! Bakkalın saldırısına uğradılar
Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Zorlu'da konser verdi. Konser sonrası Beyoğlu'na giden grup üyeleri bir bakkalın saldırısına ve küfürlerine maruz kaldı.
9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de konser veren İngiliz rock grubu Arctic Monkeys, konser sonrası İstanbul'dan ayrılmadı. Önceki gece Beyoğlu'na eğlenmeye giden grup üyeleri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Alkol şişelerini bir bakkalın önünde bırakan grup bakkalın sahibi tarafından saldırıya ve hakarete maruz kaldı.
Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys 2 gün önce İstanbul’da konser verdi. Dünya Turnelerine başlayan grup 3 yıl aradan sonra ilk konserlerini Türkiye'de verdi.
Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley geçtiğimiz gün Asmalımescit'te Corridor adlı mekandaydı.
Mekânın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı. Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine saldırdı.