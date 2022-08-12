Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys'in Beyoğlu gecesi olaylı bitti! Bakkalın saldırısına uğradılar

9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de konser veren İngiliz rock grubu Arctic Monkeys, konser sonrası İstanbul'dan ayrılmadı. Önceki gece Beyoğlu'na eğlenmeye giden grup üyeleri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Alkol şişelerini bir bakkalın önünde bırakan grup bakkalın sahibi tarafından saldırıya ve hakarete maruz kaldı.