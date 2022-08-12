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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! Yargıtay 'Erotik film' davasında kararını verdi

İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! Yargıtay 'Erotik film' davasında kararını verdi

ADANA'da yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. İzlediği filmdeki kadının sesini eşinin sesine benzeten kocaya sinirlenen kadın sinirlenip, yatağını ayırdı ardından da boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı.

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Adana'daki bir boşanma davasında Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Y.A. isimli koca, izlediği bir erotik filmdeki kadının sesini, eşi E.A.'ya benzetti. Bunun üzerine sinirlenen kadın, hakaret ve beddualar etti, yatakları ayırdı ve boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafın da eşit kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi. Kadın, kararı Yargıtay'a taşırken, 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı...

Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.

Yerel mahkeme iki tarafı eşit kusurlu buldu

Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Karı-kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verilmesinin ardından kadın E.A, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı.

"Kadının davranışı kocasına tepki niteliğinde"

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı kadına, "Yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun yüklendiğini belirten hukuk dairesi, bunun ispatlanamadığını, erkeğin eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlaması üzerine yaşanan tartışma neticesinde yatakların ayrıldığını, kadının bu davranışının eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında "kadına yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru bulunmamıştır.

"Erkek ağır kusurlu"

Tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kabul edilen ve gerçekleşen kusur durumlarına göre, eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek eşine hakaret ve beddua eden kadına nazaran ağır kusurludur.

Bölge adliye mahkemesince tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru bulunmamıştır" denilerek karar bozuldu. 

Kaynak: Sabah

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