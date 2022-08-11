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Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Ünlü fenomen ve aynı zamanda şarkıcı olan Begüm Polat yeni şarkısı Affetim için klip çekti. Klibindeki ateşli sahnelerle büyük tepki toplayan ve sosyal medyayı ikiye bölen ünlü isim 'Kimsenin yapmadığını yaptım' dedi.

Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Tiktok uygulaması üzerinden çektiği videolar ile adını geniş duyurmayı başaran oyuncu, fenomen ve şarkıcı Begüm Polat son şarkısı Affettim'i geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Klibindeki erotik sahnelerle Twitter'da gündem olan ünlü isim kullanıcıları ikiye böldü.

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Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Kamyon kasasında konser vermesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Begüm Polat, bu kez de klibiyle gündeme geldi.

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Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Bu kez de "Affettim" şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran Begüm Polat'ın klibini izleyenler gözlerine inanamadı.

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Begüm Polat kameranın karşısına çırılçıplak geçti klibindeki erotik sahnelerle olay çıkarttı! "Kimsenin yapmadığı yaptım!"

Begüm Polat klibini yayınladıktan sonra Twitter Türkiye gündemine 2. sıradan girdi. Kimileri klipteki cesur sahnelere tepki yağdırırken, kimileri de bir 'sanat' olduğunu savundu.

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