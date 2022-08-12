Hakan Sıralı kimdir, aslen nereli Kütahya Emniyet Müdürü kim oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Kütahya yeni Emniyet Müdürü Hakan Sıralı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakan Sıralı biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna göre Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Kütahya yeni Emniyet Müdürü Hakan Sıralı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakan Sıralı biyografisi-hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişiliğine, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı. Atama kararının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.