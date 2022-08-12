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Fiyatlarda oynaklık sürüyor! 11 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fiyatlarda oynaklık sürüyor! 11 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1.032,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.035,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından  1.035,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.699 lira, Cumhuriyet altını da 6.938 liradan satılıyor.

Dün günü 1.789,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda  1.792,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla altın fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

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