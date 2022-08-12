Pıtırcık kitaplarının yazar ve çizeri Jean-Jacques Sempe yaşamını yitirdi

Dünya çocukların en sevdiği kitaplar arasında yer alan ülkemizde 'Pıtırcık' serisiyle tanınan dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Dünyaca ünlü Fransız çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkçeye “Pıtırcık” adıyla çevrilen Le Petit Nicolas serisiyle tanınan ve naif çizimiyle Fransa’nın en çok satan yazar ve çizerlerinden biri olan Sempe’nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Dünya çapında 15 milyondan fazla satan Sempe’nin ölümüyle ilgili açıklamayı arkadaşı Marc Lecarpentier yaptı. Lecarpentier, “Çizer Jean-Jacques Sempe, perşembe akşamı 89 yaşında huzur içinde yaşamını yitirdi. Yazlık evinde yanında eşi ve yakın arkadaşları varken yaşamını yitirdi” dedi.