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DEVA Partili il Başkanı ve gazeteci saldırıya uğradı: Bizi yıldıramazsınız

DEVA Partili il Başkanı ve gazeteci saldırıya uğradı: Bizi yıldıramazsınız

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in saldırıya uğradığını söyledi. DEVA Partili İdris Şahin ise saldırıya tepki göstererek, "Sivil siyasetin üzerindeki şiddetin son bulması için iktidarı aklı selime davet ediyoruz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in dün gece saat 00.15 sıralarında MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı'nın da aralarında olduğu 8-10 kişilik bir grup tarafından sopalarla saldırıya maruz bırakıldığını duyurdu. Ekmen, paylaşımında "Müşahade altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Kahpe saldırılarla bizi yıldıramazsınız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin de, saldırıya tepki göstererek, "Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger, siyaseti kendilerine rant kapısı haline getirenler tarafından ağır şekilde darp edildi. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Sivil siyasetin üzerindeki şiddetin son bulması için iktidarı aklı selime davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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