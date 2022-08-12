Antalya'da cinsel istismar iddiası! Küçük kız annesine anlattı: Babam göz yumdu
ANTALYA'da Yeliz P., Twitter'dan paylaşım yaparak çocuğunun kaçırıldığını ileri sürdü. Sonrasında kızının velayetinin babada olduğu, görüş süresi dolunca anneden gelip aldığı ortaya çıkmıştı. İlk kez konuşan Anne Yeliz P., akılalmaz cinsel istismar iddialarında bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde 2016 yılında evlenen Yeliz ve Fred çifti bir süre sonra anlaşamayarak boşanma kararı aldı. Boşanma davası devam ederken baba Fred P., eşi hakkında suç duyurusunda bulunarak çocuğunun velayetini aldı.
Haftada bir gün çocuğu görme hakkı bulunan anne Yeliz P, 5 yaşındaki kızı E.P, ile son görüşmesinde kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızı E.P’nin kendisine istismar edildiği yönünde söylemlerde bulunduğunu ileri süren anne Yeliz P, kızını görüş süresi bitiminde ise babasına vermedi. Daha sonra ise E. P, tekrar baba Fred P’ye verildi.
Psikolojisi bozuldu: 4 gün sonra avukatıyla savcılığa gittiğini söyleyen anne Yeliz P, “En son çocuğumu aldığımda psikolojik olarak sıkıntıları olduğunu anladım. Çocuk her şeyden korktuğu için ‘Anneciğim ne oldu? Bana her şeyi anlatabilirsin’ dedim. Daha sonra çocuğum bana başından geçenleri anlattı...
"Raporlarımız var"
- Ben de çocuğun istismar edildiğini öğrendim. Bu durum hakkında nasıl suç duyurusunda bulunabilirim diye düşündüm. Avukatımla görüştüm. Avukatımda hafta sonu olduğu için bir işlem yapamayacağımızı, hafta içi suç duyurusunda bulunabileceğimizi söyledi. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık talimatıyla Antalya Çocuk İzleme Merkezine gittik. Orada çocuğun ifadesi alındı. Elimizde raporlarımız var...