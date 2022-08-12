Antalya'da cinsel istismar iddiası! Küçük kız annesine anlattı: Babam göz yumdu

Psikolojisi bozuldu: 4 gün sonra avukatıyla savcılığa gittiğini söyleyen anne Yeliz P, “En son çocuğumu aldığımda psikolojik olarak sıkıntıları olduğunu anladım. Çocuk her şeyden korktuğu için ‘Anneciğim ne oldu? Bana her şeyi anlatabilirsin’ dedim. Daha sonra çocuğum bana başından geçenleri anlattı...