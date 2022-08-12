Ali Loğoğlu kimdir, aslen nereli Nevşehir Emniyet Müdürü biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göreVekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, olarak atandı. Peki Nevşehir yeni Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Loğoğlu biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna göre Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, olarak atandı. Peki Nevşehir yeni Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Loğoğlu biyografisi-hayatı

Ali Loğoğlu kimdir: Nevşehir Emniyet Müdürü Sayın Ali LOĞOĞLU, 1972 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğretimini Kadirli’ de tamamladıktan sonra 1995 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak EGM Koruma Dairesi Başkanlığı 'nda Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Değişik rütbelerde sırasıyla; 1996-2003 Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2003-2008 Malatya İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2008-2010 Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2010-2012 Konya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ve 2013-2018 Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürütürken aynı zamanda 2015 yılı itibariyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Sayın Müdürümüz 2018-2019 Konya İstihbarat, KOM, TEM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2019 yılından sonra ise EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği ve İçişleri Bakanlığı İstihbarat Değerlendirme Analiz ve Koordinasyon Merkezi ( İDAKOM ) Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Sayın Emniyet Müdürümüz Ali LOĞOĞLU, İçişleri Bakanlığımızın 05 Mayıs 2022 tarihli Olur’u ile Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Sayın Emniyet Müdürümüz evli ve 1 çocuk babasıdır.