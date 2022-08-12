BIST 2.872
DOLAR 17,96
EURO 18,51
ALTIN 1.032,22
HABER /  GÜNCEL

Siirt Emniyet Müdür Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi

Siirt Emniyet Müdür Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, olarak atandı. Peki Siirt yeni Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi-hayatı

Abone ol

İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna göre Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, olarak atandı. Peki Siirt yeni Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi-hayatı

İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişiliğine, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı. Atama kararının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Ali Loğoğlu kimdir, aslen nereli Nevşehir Emniyet Müdürü biyografisi
Ali Loğoğlu kimdir, aslen nereli Nevşehir Emniyet Müdürü biyografisi
DEVA Partili il Başkanı ve gazeteci saldırıya uğradı: Bizi yıldıramazsınız
DEVA Partili il Başkanı ve gazeteci saldırıya uğradı: Bizi yıldıramazsınız
Bakanlık 18 sözleşmeli personel alacak! Tecrübe şart işte o tarihler
Bakanlık 18 sözleşmeli personel alacak! Tecrübe şart işte o tarihler
12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi hangi illerde yattı?
12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi hangi illerde yattı?
Erdoğan'ın cemevi ziyaretinde resimler neden değişti Hande Fırat Alevi dedesine sordu
Erdoğan'ın cemevi ziyaretinde resimler neden değişti Hande Fırat Alevi dedesine sordu
Kiralık evlerde fiyatlar düşüşe geçmeye başladı
Kiralık evlerde fiyatlar düşüşe geçmeye başladı
Hakan Sıralı kimdir, aslen nereli Kütahya Emniyet Müdürü kim oldu?
Hakan Sıralı kimdir, aslen nereli Kütahya Emniyet Müdürü kim oldu?
Merkez Bankası'ndan ürküten rapor! Enflasyon yüzde 70'i dolar 19 lirayı aşacak
Merkez Bankası'ndan ürküten rapor! Enflasyon yüzde 70'i dolar 19 lirayı aşacak
Fiyatlarda oynaklık sürüyor! 11 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Fiyatlarda oynaklık sürüyor! 11 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar?