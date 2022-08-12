Çeçen lider Kadirov: Mevlüt Çavuşoğlu ve Hakan Filan'la görüştüm

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ağustos ayı başında Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyurdu. Kadirov, görüşmeyle ilgili ilk kez konuşurken, Türkiye'ye davet edildiğini de açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayı başında Soçi'de gerçekleştirdiği resmi temaslar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gündemdeki yerini korurken, Putin’in sağ kolu olarak bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kadirov, Erdoğan’ın Putin ile görüştüğü saatlerde kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, bu görüşmenin ilişkilerin geliştirilmesi için başlangıç olmasını umduğunu söyledi. Kendisine hak verdiğimi ve ortak girişimlerden her iki tarafın da yararlanabileceğini söyledim.” dedi.

Kadirov, görüşmenin ardından Türk heyetinin kendisini Türkiye’ye çağırdığını ve davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili Çavuşoğlu ve Fidan tarafından ise resmi bir açıklama yapılmadı.