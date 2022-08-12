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Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! AK Parti ve İYİ Parti 1 yılda oylarını ne yaptı?

Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! AK Parti ve İYİ Parti 1 yılda oylarını ne yaptı?

Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy oranlarındaki değişimi araştırdı. AK Parti son bir yılda yüzde 6 oy kaybederken, İYİ Parti ise oylarını son bir yılda yüzde 10 artırdı.

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2018 yılında yapılan son genel seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC'den flaş araştırma. Son bir yıl içerisinde AK Parti ve İYİ Parti'nin oyları nereden nereye geldi? 

ORC'nin araştırmasına göre AK Parti'nin 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 olan oy oranı Ağustos 2021'de yüzde 33.4'e, Ağustos 2022'de ise yüzde 27,3'e geriledi. AK Parti'nin oylarında Ağustos 2022'de hafif bir toparlanma görüldü. 

ORC Araştırma'ya göre 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan İYİ Parti'nin oyları son bir yıl içerisinde çok sert yükseldi. Ağustos 2021'de oy oranını yüzde 12.5'e çıkaran İYİ Parti, son bir yılda oylarını yüzde 10 daha artırdı. Ağustos ayı anketine göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 22.5'i gördü. Böylece İYİ Parti 2018 seçimlerinden bu yana oylarını yüzde 125 artırmış oldu. 

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