Trabzonspor, Enis Bardhi transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, Enis Bardhi'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer, Levante'ye üç taksit şeklinde 3 milyon euro ödeyecek.

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Trabzonspor, Enis Bardhi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve Kuzey Makedonyalı 10 numaraya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeneceğini duyurdu.

Bordo-Mavililerden KAP'a yapılan bilgilendirmede; "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 Futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bardhi, bir süre önce transfer görüşmeleri için Trabzon'a gelmişti. Havaalanında basın mensuplarına yaptığı konuşmada Bardhi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemler tamamlandıktan sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak. Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu." demişti.