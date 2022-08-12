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Yakın arkadaşından borcunu istedi genç yaşta hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yakın arkadaşından borcunu istedi genç yaşta hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te 22 yaşındaki genç, borcunu istediği yakın arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, yakın arkadaşı Bayram S.'den (35) alacağı parayı istedi.

Borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S. ile Eyüp Subaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayram S., borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti.

Ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı
Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze acılı aileye teslim edildi
Borcunu istediği arkadaşı tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Katil zanlısı Bayram S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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