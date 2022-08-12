Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye’nin Suriye ihtilafının başından beri krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu ifade eden Bilgiç, Türkiye’nin sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynadığını hatırlattı.

Türkiye’nin muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek verdiğini kaydeden Bilgiç, halihazırda rejimin ayak sürümesi nedeniyle sürecin ilerlememekte olduğunu anlattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında yaptığı konuşmaların da buna işaret ettiğini dile getiren Sözcü Bilgiç, şöyle devam etti:

“Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.”