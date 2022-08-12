BIST 2.869
DOLAR 17,96
EURO 18,51
ALTIN 1.032,82
HABER /  GÜNCEL

Yapı Kredi emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır?

Yapı Kredi emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Yapı kredi emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Yapı Kredi'den emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

Abone ol

Yapı Kredi emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Yapı kredi emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Yapı Kredi'den emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yapı Kredi promosyon oranı ve şartları: 2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli
Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli
Letonya'nın kararı Rusya'yı kızdırdı: Kışkırtıcı buluyoruz
Letonya'nın kararı Rusya'yı kızdırdı: Kışkırtıcı buluyoruz
2023 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün?
2023 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün?
Katarak ameliyatı için gittiği hastanede dünyası karardı! Gözünü kaybetti
Katarak ameliyatı için gittiği hastanede dünyası karardı! Gözünü kaybetti
Slovenya cumhurbaşkanı itiraf etti: Kırım’ın ilhakından sonra bir hata yaptık
Slovenya cumhurbaşkanı itiraf etti: Kırım’ın ilhakından sonra bir hata yaptık
Marmaris'te makilik alanda yangın! Havadan müdahale başladı
Marmaris'te makilik alanda yangın! Havadan müdahale başladı
Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! AK Parti ve İYİ Parti 1 yılda oylarını ne yaptı?
Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! AK Parti ve İYİ Parti 1 yılda oylarını ne yaptı?
Bakan Vahit Kirişçi çiftçilere müjdeyi verdi bugün hesaplara aktarılıyor
Bakan Vahit Kirişçi çiftçilere müjdeyi verdi bugün hesaplara aktarılıyor
İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı harekete geçti 8 ilde yeni cemevi açılacak
İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı harekete geçti 8 ilde yeni cemevi açılacak
Siirt Emniyet Müdür Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi
Siirt Emniyet Müdür Hakan Yıldırımoğlu kimdir, aslen nereli? Hakan Yıldırımoğlu biyografisi