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Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak Kanal D Yargı yayın tarihi duyurdu

Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak Kanal D Yargı yayın tarihi duyurdu

Kanal D'nin nefes kesen, sezonun en çok konuşulan dizisi Yargı ne zaman başlayacak, Yargı 2. sezon ne zaman soruları merak konusu oldu. Seyircinin heyecanla beklediği Yargı dizisi için geri sayım başladı. Yargı 2. sezon yeni bölümleri 18 Eylül Pazar akşamı başlayacak.

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Kanal D'nin en çok ses getiren dizisi Yargı ne zaman başlayacak, Kanal D Yargı yeni sezon tarihi ne zaman soruları seyircilerin gündeminde. Yargı 2. sezon ne zaman soruları merak konusu oldu. Seyircinin heyecanla beklediği Yargı dizisi için geri sayım başladı. Yargı 2. sezon yeni bölümleri 18 Eylül Pazar akşamı başlayacak. 

Yargı yeni sezon ne zaman: Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Kanal D dizisi Yargı, 29 Mayıs Pazar günü nefes kesen bir bölümler sezon finali yapmıştı. Yaşanan olaylarla takipçilerinin aklında pek çok soru işaretine neden olan Yargı dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre ise Yargı’nın yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Yargı konusu nedir?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

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