Düzce'de baldan bayılan ayının adı belli oldu! Bakanlık bu ismi seçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ve viral olan ayıya isim arandığını duyurmuştu. Bakanlık yeni yaptığı açıklamada bal yüzünden bayıldığı söylenen o ayıya "Balkız" adının verildiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de bitkin halde bulunan ayı için yürütülen isim kampanyasının sonucu açıklandı.

Paylaşımda "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın." ifadesine yer verilirken, Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Düzce'de bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı. Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.

Tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan "Balkız"ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.