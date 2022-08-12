Kan donduran 'Tekin Uğurlu' itirafı! Cinayetler zinciri ortaya çıktı gördü diye öldürdüler

Gördü diye öldürmüşler: M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.