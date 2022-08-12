Kan donduran 'Tekin Uğurlu' itirafı! Cinayetler zinciri ortaya çıktı gördü diye öldürdüler
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı. İlk cinayet 2006 yılında tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile gerçekleşti. Sorgulamada, 5 yıldır kayıpken toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan Tekin Uğurlu cinayeti ile ilgili de şok bir itiraf geldi.
2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan Bülent Demir (30) ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu.
Yapılan araştırmaların ardından Bülent Demir'in cesedi Gebze Köseler Köyü'nde ormanlık alanda boğazı kesik halde bulundu. Çalınan çelik kasa ise Sakarya'da açılmış ve içerisindeki 80 bin TL çalınmış halde bulundu.
Dedektifler devreye girdi Faili meçhul cinayetin ardından dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece tekstil firmasında bekçi olarak çalışan M.M’yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı.
Gördü diye öldürmüşler: M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.