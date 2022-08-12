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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca vatandaşa mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca vatandaşa mektup

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektup, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan AK noktalarda milyonlarca üyeye ve vatandaşa ulaştırılacak.

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AK Parti, kuruluşunun 21. yılını ‘Bir olduk, 21 olduk’ temasıyla 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da gerçekleştirecek sade bir programla kutlayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programda parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının olacağı programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da bir konuşma yapması öngörülüyor. Program için binlerce kişilik bir davetli listesi hazırlandı. Etkinlikte AK Parti'nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kuruluş yıl dönümü için de bir mektup yazdı. Erdoğan'ın yazdığı mektup Türkiye'nin farklı yerinde oluşturulan AK noktalarda partililere ve vatandaşlara ulaştırılacak.

AK Parti, geçtiğimiz yıl da orman yangınları nedeniyle sade bir kutlama programı gerçekleştirmişti. Öte yandan aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

"Stratejik üstünlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle ileriye taşıyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti tarafından hazırlanan Türkiye Bülteni'nde AK Parti'yi anlattı. Yazıcı, AK Parti'yi milletin kurduğunu ve AK Parti siyasetinin temelinde millet olduğunu belirtti. AK Parti'nin darbeyi önleyen ilk parti olduğunu ifade eden Yazıcı, "Türkiye tıkanmıştı, Türkiye'nin önünü açmak için bize görev düştüğünü düşünüyorduk. Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapması engellenmek istendi. Dürüst ve donanımlı insan siyasete girmezse donanımsız kişiler tarafından yönetilmeye rıza gösteriyor demektir. Türkiye önemli bir ülkedir. Tarihimiz ve müktesebatımız çok zengin ve güçlüdür. Böylesi stratejik üstünlüğe sahip ülkelerde hamle yapmanın en önemli unsuru güçlü liderliktir. Mevcut durumu daha ileriye taşıyacak güçlü liderlik Türkiye için önemli bir kazanımdır. Ben bu süreci Recep Tayyip Erdoğan şahsında yaşadığımıza inanıyorum. Stratejik üstünlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle ileriye taşıyoruz" dedi.

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