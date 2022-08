Semih Kaya 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, 31 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kaya sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum." ifadelerini kullandı.

Semih Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.

31 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Bugün hayatımın en büyük kararlarımdan birini açıklamak için sizin karşınızdayım. 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde kendime denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım. Avrupa'da futbol oynadım, ödüller kazandım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşında Florya'ya ilk adım atışımı, 16 yaşımda Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar milli takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. hayatımda hiçbir zaman bilerek ve isteyerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ve beni her koşulda seven eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, antrenörlerime, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine ve kulüp çalışanlarına ve en önemlisi bütün futbol severlere binlerce kez teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Semih Kaya'nın kariyeri

Futbolculuk kariyerine Altay'ın altyapısında başlayan Semih Kaya, 2006 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 11 yılın ardından milli futbolcu 2017'de Sparta Prag'la anlaştı.

2 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak dönen Semih Kaya, 2020/21 sezonunda Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya sağladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise 31 yaşındaki oyuncu, tekrar Galatasaray'a transfer olmuştu.

Semih Kaya Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.