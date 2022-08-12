Mersin'de pastanede mide bulandıran görüntüler! Hepsine el konuldu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri ihbar üzerine gittikleri pastanede hijyenik koşullarda üretilmeyen içerisinde sinek böcek bulunan ürünlere el koydu.Abone ol
Bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü kötü koşullarda üretim yapılan pastaneye giderek halk sağlığını etkileyen ürünlere el koydu.
İçerisinde böcek ve sineklerin bulunduğu sağlıksız koşullarda üretimi gerçekleşen pastane ürünleri için sağlık işleri ekipleri numune örnekleri alarak inceleme başlattı.
Yetkililer, ilçede bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.