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Finansbank emekli promosyon güncelleme nasıl yapılır 2022?

Finansbank emekli promosyon güncelleme nasıl yapılır 2022?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Finansbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Finansbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır? Finansbank emekli promosyon güncelleme nasıl yapılır 2022?

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Finansbank emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Finansbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Finansbank emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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