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İstanbul'da feci kaza! Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolcuların yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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ARNAVUTKÖY'DE demir yüklü kamyon durağa yanaşan otobüsün yanından geçerken taşıdığı demirler savrularak İETT otobüsünün camının içinden girdi. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındığı ifade edildi.

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