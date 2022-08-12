BIST 2.881
DOLAR 17,96
EURO 18,49
ALTIN 1.032,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Ekmek almaya gidiyorum" dedi bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Ekmek almaya gidiyorum" dedi bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan gencin mezarlık yakınında cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu.

Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Finansbank emekli promosyon güncelleme nasıl yapılır 2022?
Finansbank emekli promosyon güncelleme nasıl yapılır 2022?
İstanbul'da feci kaza! Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı yaralılar var
İstanbul'da feci kaza! Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı yaralılar var
Mersin'de pastanede mide bulandıran görüntüler! Hepsine el konuldu
Mersin'de pastanede mide bulandıran görüntüler! Hepsine el konuldu
Cuma Suresi faziletleri saat kaçta kaç kere okunmalı? Cuma Suresi anlamı
Cuma Suresi faziletleri saat kaçta kaç kere okunmalı? Cuma Suresi anlamı
Trabzonspor, Enis Bardhi transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları
Trabzonspor, Enis Bardhi transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları
Yakın arkadaşından borcunu istedi genç yaşta hayatını kaybetti
Yakın arkadaşından borcunu istedi genç yaşta hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 30 ürüne indirim geliyor işte tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 30 ürüne indirim geliyor işte tarih
Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak Kanal D Yargı yayın tarihi duyurdu
Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak Kanal D Yargı yayın tarihi duyurdu
Müşteri şikayetiyle ortaya çıktı bankayı 2 milyon 756 bin 941 lira zarara uğrattılar
Müşteri şikayetiyle ortaya çıktı bankayı 2 milyon 756 bin 941 lira zarara uğrattılar
Düzce'de baldan bayılan ayının adı belli oldu! Bakanlık bu ismi seçti
Düzce'de baldan bayılan ayının adı belli oldu! Bakanlık bu ismi seçti