"Ekmek almaya gidiyorum" dedi bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan gencin mezarlık yakınında cansız bedenine ulaşıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu.
Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.