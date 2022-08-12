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İzmir Buca'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir Buca'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son haber İzmir'den geldi. Buca'da bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

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 İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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