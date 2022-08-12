CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV indirimi çıkışı! Her şeyleri skandal...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin internete düşen ÖTV ile ilgili sözlerine yanıt vererek "Her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde, Nebati'nin bir toplantıda kameralar kapalı iken ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamalar yer aldı. Bakan Nebati'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, vaadini tekrarladı: "Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız."

Bakan Nebati o toplantıda ne dedi?

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, ÖTV'yi artırmayı düşündüklerini söyleyerek, “ 'ÖTV artırımına mı gitsek' dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter hesabından evinin mutfağından yurttaşlara seslendiği bir video ile ÖTV konusunda 'indirim' vaadinde bulunmuştu.

"Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz" sözü verdi. ÖTV'nin yalnızca lüks araç alanlarda uygulayacağını belirtti.

CHP liderinin bu vaadinin ardından otomobil alımlarında düşüş yaşandığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda konuya ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.