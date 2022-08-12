Camdaki Kız yeni sezon bölümleri ne zaman Kanal D'de başlayacak

Kanal D'nin ilk sezonu ile çok sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından son günlerde sık sık aranıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız yeni sezon bölümlerinin eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Abone ol

Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak, Kanal D Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu soruları seyircisinin gündeminde. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız haziran ayında sezon finali yapmış ve ekran macerasına ara vermişti. Şimdi de seyircisi dizi ne zaman başlayacak araştırması yapıyor. Sezon finalinde Hayri ve Nalan'ın yakınlaşması ile biten dizi Camdaki Kız yeni sezon bölümlerinin eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden televizyona uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyan Camdaki Kız, sezon finalinde izleyicileri nefessiz bırakmıştı. Nalan ile Hayri arasındaki yakınlaşma ağızları açık bırakırken dizinin takipçileri yeni sezonu merakla beklemeye başladı.

Ancak şu an için Camdaki Kız’ın 3. sezonunun çekimlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin diğer pek çok dizi gibi eylül ayının ikinci haftası itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.