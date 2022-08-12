AK Parti'nin İstanbul için başkan adayı mı olacak? Marmaray'da soruya cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu aday göstereceği şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı. Marmaray'da halkın arasına karışararak soruları yanıtlayan Karaismailoğlu konuya ilişkin konuştu.

Abone ol

2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği iddia edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bakan, "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır" sözleriyle yanıt verdi.

2023 Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar bir yandan sürerken, diğer yandan da 2024'te yapılacak yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başladı.

Yerel seçimlerin en can alıcı noktası ise elbette yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Kamuoyunda en çok "İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

24 yıl İBB'de hizmet verdim

Marmaray'da CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdiği röportajda adaylıkla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Söz konusu röportajda Karaismailoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusu yöneltilirken, Bakan Karaismailoğlu cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içeriğinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul da var. İstanbul'a da hizmet etme fırsatı, imkanı sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmak, bundan gurur verici daha ne olabilir. Ulaştırma Bakanı'yım. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Allah nasip etti böyle görevlere geldik. 3-4 yıl önce 'Ulaştırma Bakanı olacaksın' deselerdi gülerdim. Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Biz de bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır"