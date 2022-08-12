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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nden ayrıldıktan sonra, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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