BIST 2.847
DOLAR 17,95
EURO 18,42
ALTIN 1.035,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hataylı manav 'gözünü oyar' denilen kargaya çocuğu gibi bakıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hataylı manav 'gözünü oyar' denilen kargaya çocuğu gibi bakıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde manav Tekin Talşık (52), bir ağacın altında bitkin halde bulduğu karga yavrusuna 5 aydan bu yana adeta çocuğu gibi bakıyor. Talşık, eliyle beslediği ve "Şakir" adını verdiği kargayı yanından bir an olsun ayırmıyor.

Abone ol

Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası manav Talşık, 5 ay önce bir ağacın altında yaralı ve bitkin halde karga yavrusu buldu. Talşık, eve getirerek vitaminlerle beslediği karga yavrusuna "Şakir" adını verdi.

Çevresindekilerin "gözünü oyar" sözlerine aldırmadan kargaya "gözü gibi bakan" Talşık, kargayla iş yerinde de mesai arkadaşlığı yapıyor.

Talşık, kargayı mamanın yanı sıra manavda satışını yaptığı karpuz, kavun ve salatalık gibi ürünlerle besliyor.

Manav Tekin Talşık, AA muhabirine, yaralı buldukları kargayı kuş meraklısı olan oğluyla kargaya bakmaya başladıklarını belirtti.

"Bizi terketmiyor"
Bir süre vitamin ve ilaç verdikleri karganın tüylerinin çıkıp toparlandığını anlatan Talşık, "Kafese hiçbir zaman koymadım. Serbest bir şekilde geziyor. Benimle eve gidip, işe geliyor. Birlikte yürüyüş yapıp araçla tur atıyoruz. Şakir artık hanemizin bir üyesi oldu. Bize de alıştı. Birkaç defa doğaya bıraktık gider mi acaba diye, kargalar uçuşuyor etrafta ona rağmen gitmiyor ve bizi terk etmiyor. Vefalı çıktı. Mesai arkadaşı olduk." diye konuştu.

Talşık, bazı müşterilerin yanından ayrılmayan kargayı görünce şaşırdığını ve onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Esnaf arkadaşlarının Şakir'e alıştığını aktaran Talşık, onların da kargaya yiyecek verdiğini belirtti.

"Gitmek isterse gider"
Şakir'in parlak cisimlere ilgisinin bulunduğunu anlatan Talşık, şunları söyledi:

"Kasayı açtığımız zaman metal paraları götürmeye kalkıyor. Parlak şeyleri çok seviyor. Şakir, bizim dostumuz, mesai arkadaşımız. Kendisi gayet serbest. Gitmek isterse herkes doğası gereği gider, yapacak bir şey yok. Arada bir acıkırsa 'gak gak' diyerek yemek istiyor. Gördüğünüz gibi elimizle besliyoruz. Gözümüzü oymadı ama dükkana zararı da oldu. Post cihazının üzerine pislemiş ve bozmuş. 1600 lira verip yaptırdık. Verdiği zarara rağmen dostluğumuz ve mesai arkadaşlığımız sürüyor. Canı sağ olsun ne yapalım. O para bizim nasibimizden çıkmış."

Tekin Talşık'ın oğlu Kubilay Talşık da evlerinin yeni üyesi olan Şakir ile keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eczacılardan Sağlık Bakanlığı'nın ek ödeme düzenlemesine tepki yağdı
Eczacılardan Sağlık Bakanlığı'nın ek ödeme düzenlemesine tepki yağdı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem
Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?
Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?
Yüzlerce kişiyi kurtardı Maide Suresi ile ikna eden doktorun acı kaderi
Yüzlerce kişiyi kurtardı Maide Suresi ile ikna eden doktorun acı kaderi
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın
Marmaris'te çıkan yangının sebebi pes dedirtti! Yılanları uzaklaştıracakken...
Marmaris'te çıkan yangının sebebi pes dedirtti! Yılanları uzaklaştıracakken...
Avrupa'da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor
Avrupa'da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor
Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti
Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti
Doya Doya Moda Banu kimdir, diskalifiye mi edildi, cezası nedir?
Doya Doya Moda Banu kimdir, diskalifiye mi edildi, cezası nedir?
AK Parti'nin İstanbul için başkan adayı mı olacak? Marmaray'da soruya cevap verdi
AK Parti'nin İstanbul için başkan adayı mı olacak? Marmaray'da soruya cevap verdi