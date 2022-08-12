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Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?

Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?

TV8'in en çok seyredilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de 18 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri de Yağız oldu. Önlüğü giyen 10. için olan Masterchef Yağız Özçelik'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Masterchef Yağız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Masterchef Yağız instagram adresi nedir?

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MasterChef'te ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 18 kişilik ana kadroya adını yazdırmak isteyen yarışmacı adayları, ilk aşamada şeflerdin verdiği tarifi en iyi şekilde yapmaya gayret ederken ikinci etapta da yaratıcılık oyunu oynanıyor. Dün gece ekranlara gelen 11 Ağustos tarihli bölümde MasterChef'in 10.yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yağız Özçelik ile ilgili bilgiler…

Masterchef Yağız kimdir: MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ikinci grupta ana kadro için yarışan isimler, 10. finalist olmak için tezgah başına geçti. Yaratıcılık turuna yükselen yarışmacı adayları bu alanda maharetlerini sergiledi. Gecenin sonunda en başarılı yemeği çıkaran ve MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim Yağız Özçelik oldu.

msterMasterChef 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce’den katılıyor. Aşçı olan Özçelik lisede eğitimini Turizm alanında tamamlamış. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı. Masterchef 2022 Yağız Özçelik, Instagram'da "yagizozcelk" ismini kullanıyor.

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