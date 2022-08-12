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Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına altına alınırken, yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, yangın Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde makilik alanda meydana geldi. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede çobanlık yapan 51 yaşındaki Ö.C.'yi gözaltına alındı. Ö.C.'nin ilk ifadesinde keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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