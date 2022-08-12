Muharrem İnce'nin ifşa ettiği Tele 1, Halk TV ve KRT rezaletini Hadi Özışık yorumluyor!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin "Halk TV, Tele1 ve KRT televizyonları CHP ve İYİ PARTİ'den düzenli para alıyorlar" iddiası ortalığı karıştırdı. Merdan Yanardağ itiraf etti. Cüneyt Özdemir, FETÖ'cü Cevheri Güven'i tokat manyağı yaptı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, medyada yaşanan skandalları ve polemikleri yorumladı...

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medya hesabından iki ayrı video yayımlayarak, Merdan Yanardağ ve Halk TV'ye meydan okudu. İnce'nin iddiasına bir tek Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ'dan geldi.

Merdan Yanardağ para iddiasına cevap vermek yerine Muharrem İnce'nin seçim gecesinde nerede olduğunu sorguladı. Muharrem İnce de bu açıklama üzerine "Bırak o gece nerede olduğumu para aldın mı almadın mı? Sen onu açıkla" dedi.

Cüneyt Özdemir bugün Fetö'cü Cevheri Güven'in hedefindeydi. Güven, Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğini sorgulayınca cevap gecikmedi. Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamayla Cevheri Güven'i adeta tokat manyağı yaptı.

Halk TV'nin yalanları son bulmuyor. Son iddia Barış Duyu adlı kişinin Süleyman Soylu'yu suçlaması. Barış Duyu'nun babası ise oğlunun şizofren hastası olduğunu açıladı ve Soylu ile bir yakınlığının olmadığını belirtti.