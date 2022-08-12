UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının hakemi belli oldu.Abone ol
Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe ve Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek.
UEFA, temsilcilerimizin ilk maçlarının hakemlerini açıkladı.
Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem
Fenerbahçe'nin Austria Wien deplasmanındaki maçının hakemi Daniel Siebert oldu.
Sivasspor'un Malmö ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi ise William Collum olarak açıklandı.