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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının hakemi belli oldu.

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Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe ve Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek. 

UEFA, temsilcilerimizin ilk maçlarının hakemlerini açıkladı. 

Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem

Fenerbahçe'nin Austria Wien deplasmanındaki maçının hakemi Daniel Siebert oldu. 

Sivasspor'un Malmö ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi ise William Collum olarak açıklandı. 

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